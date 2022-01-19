وكيل وزارة الثقافة والمدير التنفيذي لصندوق التراث يزوران الفنان الكبير عوض احمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

زار وكيل وزارة الثقافة محمد الشعبي والمدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية وليد مهدي ومدير عام مكتب الوزير بصندوق التراث عبد الحكيم عبيد ومدير الشؤون المالية فهمان الحوشبي الفنان اليمني الكبير عوض احمد الذي يعاني من وعكة صحية الزمته الفراش في منزله بمدينة زنجبار بمحافظة أبين للاطمئنان على صحته.



وجاءت الزيارة بتكليف من وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني الذي سبق ووجه بتقدم كل مايلزم لعلاج الفنان عوض احمد وذلك تواصلا لجهود الوزارة واهتمامها بالمبدعين تقديرا لما قدموه من ابداعات خلال مسيرة عطائهم.

من جانبه عبر الفنان الكبير عوض احمد عن تقديره لاهتمام وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومتابعة وضعه الصحي والتوجيه بعلاجه.