تشييع رسمي وشعبي لجثمان العميد منصور العطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شُيّع امس، بمحافظة مارب، جثمان العميد منصور العطية، قائد شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة الجوف، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة صفوف أبطال الجيش الوطني دفاعًا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وجرت مراسم التشييع الرسمية والشعبية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، وعضو مجلس الشورى الباشا بن حزام العطية، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة مأرب أحمد الباشا بن زبع، ومدير عام شرطة محافظة الجوف العميد مراد ابو حاتم، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بمناقب الشهيد البطل منصور العطية وتضحياته في سبيل تحرير الوطن من مليشيا الحوثي الإيرانية، متعهدًا بالسير على درب الشهداء حتى النصر بإذن الله.

وأشار إلى أن هناك بشائر كبيرة وسيسمع الجميع عن انتصارات في كافة الجبهات سينتهي على إثرها مشروع الدمار والخراب الحوثي بإذن الله.