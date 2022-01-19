عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيات الحوثي تقر بمقتل 11 قياديا في صنعاء

الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365

اعترفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، بمقتل أكثر من 11 قياديا بصفوفها خلال المعارك مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.



وأجرت مليشيات الحوثي عشرات عمليات التشيع لقتلاها في عدة محافظات يمنية منهم 14 قتيلا في محافظة صنعاء وحدها بينهم نحو 11 قياديا ممن تمنحهم رتبا عسكرية مختلفة.

ونشرت مليشيات الحوثي الانقلابية على وسائل إعلامها قائمة بأسماء القتلى منهم قياديات برتب "عقيد" و"مقدم" و"رائد" و"نقيب".

ومن بين القيادات الميدانية الذين تم تشيعهم "علي أحمد يحيى مقبل قاربه برتبة "عقيد" وإبراهيم محمد محسن علي صوفان برتبة "مقدم" و "زياد المؤيد" و"محمد زهير" برتبتي "رائد".

كما اعترفت مليشيات الحوثي بمقتل عشرات آخرين أجرت تشيعهم في محافظات ذمار وشرق تعز وحجة وريمة والحديدة.

وتتكبد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة وغير مسبوقة في جبهات القتال في شبوة ومأرب على أيدي قوات العمالقة وقوات الجيش اليمني فضلا عن غارات لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقدر الجيش اليمني خسائر مليشيات الحوثي خلال 2021 بأكثر من 27 ألف مقاتل خلال معركة مأرب فقط بعيد فشل المليشيات في السيطرة على المدينة وذلك بفعل الضربات الجوية للتحالف وتدخل العمالقة مؤخرا على خط المعركة.