عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضربات موجعة للحوثي بتعز والحديدة.. قتلى وجرحى

الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة اليمنية، الثلاثاء، توجيه ضربات موجعة لمليشيات الحوثي غرب محافظتي تعز والحديدة باليمن.



وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن الوحدات المرابطة غرب محافظة تعز، حققت إصابات مباشرة بقصف مدفعي على ثكنات وتجمعات مسلحة للمليشيات التابعة لإيران في مديرية مقبنة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، وتدمير آلية تحمل سلاحا رشاشاً عيار 12:7.

وأضاف البيان أن ضربات القوات المشتركة تأتي بعد ساعات على قيام مليشيات الحوثي، باستهداف مدنيين بقصف من طائرة مسيرة في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وأوضح أن مدفعية القوات المشتركة في محور حيس جنوب الحديدة ضاعفت من خسائر المليشيات المدعومة إيرانيا، بدك ثكنات ومرابض مدفعية مرصودة في أطراف مديريتي "جبل راس" و"الجراحي".

وكانت مليشيات الحوثي استهدفت مدنيين في مديرية حيس جنوب الحديدة، بقصف مباشر من طيران مسير أسفر عن إصابة مواطنين اثنين، بجروح خطيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض لها المدنيون لقصف بطائرات مسيرة خلال أسبوع، غربي اليمن، حيث سبق واستهدفت مليشيات الحوثي عربة مدنية تقل مدنيين نازحين غربي اليمن ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة 4 آخرين.