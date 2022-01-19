عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يقصف معاقل ومعسكرات مليشيات الحوثي في صنعاء

الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات مليشيات الحوثي في صنعاء.



وقالت التحالف إن العملية جاءت استجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد شن غارات على أهداف عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء فجر الثلاثاء، بعد غارات مماثلة استهدفت الليلة الماضية اجتماعا لقيادات حوثية.

وقالت مصادر من صنعاء، إن طيران التحالف استهدف كلية الطيران والدفاع الجوي في الستين، والأكاديمية العسكرية في منطقة الروضة شمالي صنعاء.

وفي الضالع قصف طيران التحالف العربي بغارتين مواقع تمركز مليشيات الحوثي في قطاع الفاخر بمنطقة الكبيدة، حسب بيان لمركز إعلام محور الضالع.

كما قصف طيران التحالف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي في قطاع ناصة يعيس شمال غربي منطقة مريس بمحافظة الضالع.