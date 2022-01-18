شكرا لبحثكم عن خبر إجتماع لأجهزة وزارة الأشغال يقر تنفيذ تدخلات عاجلة في شوارع العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقر إجتماع ضم معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن والمهندس علي أحمد حسن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور ونائب مدير عام الأشغال العامة والطرق م/عدن، إجراء تدخلات عاجلة في شوارع عدن.

وخلال الاجتماع وجه معالي الوزير أجهزة الوزارة المتمثلة في صندوق صيانة الطرق وقطاع الطرق في الوزارة والمؤسسة العامة للطرق والجسور ومكتب الأشغال العامة عدن على إطلاق مشروع تدخلات عاجلة لترميم وإزالة الحفر المتناثرة في مختلف شوارع مديريات العاصمة عدن وذلك عبر تفعيل ناجح لبرنامج الصيانة الدورية للشوارع، يلحقه برنامج الصيانة الروتينية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق مجموعة من مشاريع الصيانة الشاملة وإعادة التأهيل لعدد من الشوارع في العاصمة عدن ، وهي خط سوزوكي بمديرية المنصورة إلى جولة الرحاب بمديرية خورمكسر والسواعي بالمعلا وشارعي لقمان والعيدروس بمديرية صيرة.

وجرى أيضا خلال الاجتماع التأكيد على إجراء برنامج يومي للزيارات والتفقدات والنزول الميداني لحصر الحفر المنتشرة في شوارع عدن والرفع لتكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور بأعمال إزالتها بتمويل كامل من صندوق صيانة الطرق.

وشدد معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين على ضرورة الاستجابة لأصوات المواطنين المناشدة لصيانة وتأهيل الطرقات عدن وإعادة الوجه الجميل للمدينة وإبراز خصوصيتها كعاصمة.

حضر الاجتماع وكيل قطاع الطرق بالوزارة م. وليد ردمان

والمهندس عبدالله صالح عبدالله السكرتير الخاص لمعالي وزير الاشغال العامة والطرق و أ. عبدالوهاب محمد علي مدير عام سكرتارية مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.