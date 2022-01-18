شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الفرنسي يدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية ويؤكد دعمه للإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الامارات ، والتي اسفرت عن وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء مؤكدا دعمه لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها "إن الرئيس ماكرون يدين بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها أبوظبي اليوم ، ويقدم دعمه لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد عبر عن إدانة فرنسا الشديدة لهذه الهجمات الإرهابية التي تهدد أمن أراضي الإمارات واستقرار المنطقة.