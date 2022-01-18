قبائل حضرموت تطالب رئيس الجمهورية بإعلان موقف من دعوات التجنيد الغير رسمية

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب حلف قبائل حضرموت، الاثنين، رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بإعلان موقف حازم وصريح من دعوات التجنيد المشبوهة من قبل مكونات تابعة للانتقالي المدعوم إماراتياً.



جاء ذلك خلال وثيقة، حصل عليها "يمن شباب نت"، موجهه من مرجعية قبائل حضرموت إلى رئيس الجمهورية.



ووصفت المرجعية تلك الدعوات بـ "تجاوزات تهدد وحدة الصف ضد المشروع الفارسي، وتجر المناطق المحررة للصراعات والحروب الأهلية".



وأعلنت بأنها في المرجعية، لن تقف مكتوفة الأيدي، ضد كل من يضمر الشر لحضرموت وأهلها وسكينتها، محذرة أن أبناء حضرموت، ستكون لهم كلمة الفصل ضد كل طامع ينشر الفوضى.



وجددت المرجعية تأييدها لكل المطالب الحقوقية والمشروعة، التي تخص أبناء حضرموت، مطالبة رئيس الجمهورية بتلبيتها في أسرع وقت.



ويوم السبت، أعلنت ماتسمى لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) التابعة لكتلة حلف وجامع حضرموت التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا فتح باب التسجيل لتجنيد 25 ألف مقاتل خارج مؤسسات الدولة، الدعوات لاقت رفضاَ شعبياً ورسمياً واسعين.



