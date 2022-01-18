بتهمة التخابر مع التحالف - الحديدة..مليشيا الحوثي تعدم شيخ موالٍ لها بعد ساعات من اختطافه

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على قتل شيخ موالٍ لها في مديرية الجراحي جنوب الحديدة، بعد ساعات من اختطافه.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن عناصر مسلحة تابعة للمليشيات قامت، الأحد، باختطاف الشيخ، أحمد قُمري، أحد مشايخ الجراحي الموالين لها، بتهمة التخابر مع التحالف.



وأضاف أنه عقب اختطاف الشيخ قُمري، بساعات قليلة، عُثر عليه مقتولاً في شارع المستشفى الحكومي وسط المدينة، وعليه آثار طلقات رصاص.



وأشار إلى أن القُمري، سبق وأن تحدث بشكل علني عن تعرضه لتهديدات بالتصفية من عناصر في المليشيا.



بعض المصادر المحلية، لفتت إلى، تصفية أحد أبناء القمُري في ذات الحادثة، غير أننا لم نتمكن التحقق من دقة تلك المعلومة من مصدر خاص.



وعمدت مليشيا الحوثي الإيرانية، خلال الآونة الأخيرة، إلى تصفية عدد كبير من القيادات المجتمعية التي ساهمت في انقلابها والسيطرة على المحافظات والمدن اليمنية.

