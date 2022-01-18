شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق ومنشآت مدنية في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدفت به ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق ومنشآت مدنية في الامارات امس وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.



ونددت منظمة التعاون الإسلامي بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الاجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، معالي السيد حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الامارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.