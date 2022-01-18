شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية الكويت يؤكد تضامن ووقوف بلاده التام مع الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا امس من الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.



وشدد خلاله الاتصال الهاتفي على إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية مؤكدا وقوف الكويت التام قيادة وحكومة وشعبا مع دولة الإمارات.

وعبر عن تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.