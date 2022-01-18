سامح شكري : أمن الإمارات يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي امس اتصالا هاتفيا من سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية.



وعبر خلال الاتصال الهاتفي عن إدانة جمهورية مصر العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكد إدانة جمهورية مصر العربية لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها ودعمها لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

وشدد على موقف مصر الراسخ في دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن دولة الإمارات.

كما أكد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.