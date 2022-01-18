شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على المنشآت المدنية في الإمارات وتعتبره تهديدا لاستقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت فرنسا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق ومنشآت مدنية في الامارات أمس وأدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن هذه الهجمات تهدد أمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار المنطقة مؤكدا دعم فرنسا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الهجمات.