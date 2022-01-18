الأمير خالد بن سلمان: مليشيات الحوثي ستتحمل نتيجة اعتدائها على دول الجوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن مليشيات الحوثي اختارت مسارا تصعيديا وستتحمل نتيجة اعتداءاتها على دول الجوار، وعبثها بمستقبل اليمن.



وأكد نائب وزير الدفاع السعودي بتغريدات على "تويتر" أن اعتداءات المليشيات الحوثية اليوم على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "تمثل تهديداً لأمن دولنا والمنطقة بأكملها".

وشدد على أن المسارات واضحة أمام مليشيات الحوثي، لكنها "اختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفرده نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار".

وأوضح أن "الاعتداءات الآثمة على المدن والأعيان المدنية في المملكة والإمارات وأمن الممرات المائية الدولية، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتؤكد أن المليشيات ما زالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي يَعدُّ المنطقة وأمنها أوراقاً تفاوضية".

ولفت إلى أن "استمرار دعم مليشيات الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهداً دولياً للتصدي له".