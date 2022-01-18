فيصل بن فرحان: مستعدون للتعامل مع مزيد من التعنت الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن الاعتداءات التي قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد وزير الخارجية السعودي، في تغريدة على "تويتر"، "أن هذه المليشيات أصبحت مصدراً رئيساً لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وشدد على أن "المملكة والتحالف مستمران في دعمهما للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، ومبادرة المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية لا تزال مطروحة".

ونوه بأنه في "ذات الوقت نحن في كامل استعدادنا وجاهزيتنا للتعامل مع مزيد من التعنت الحوثي، والدفاع عن أمن المملكة ومنطقتنا".

من جانبه، قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في تغريدة، إن اعتداءات الحوثي على السعودية والإمارات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن بلاده مستمرة في جهودها "للتوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن وفي الدفاع عن أمننا وأمن المنطقة وممرات الملاحة البحرية".