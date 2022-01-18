شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدك معاقل ومعسكرات الحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، فجر الثلاثاء، بدء ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات الحوثيين بالعاصمة صنعاء.



وكان المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أكد في وقت سابق، أن الهجمات العدائية للمليشيات الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد في بيان على أن استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من السعودية ودولة الإمارات، يمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيات الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وقال إن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة باستهداف منشأتين اقتصاديتين عمل عدائي جبان، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.