غارات جوية على أهداف مليشيا الحوثي الإرهابي بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية مساء الإثنين، أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء في اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله، "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العميد المالكي، أن الهجوم الحوثي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عمل عدائي جبان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء.

وبيّن العميد المالكي أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد تهديد هذه المليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتداداً لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليمياً، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات استجابة للتهديد وتحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف واسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.