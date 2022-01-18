كوريا الشمالية تؤكد إطلاق اثنين من الصواريخ الموجهة التكتيكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها أجرت تجربة إطلاق لاثنين من الصواريخ الموجهة التكتيكية في اليوم السابق، للتأكد من دقة نظام الأسلحة قيد الإنتاج.



وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن يوم الإثنين أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من مطار سونان في بيونغ يانغ، ما يمثل رابع استعراض للقوة هذا الشهر، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن "التجربة تهدف إلى تقييم انتقائي للصواريخ التكتيكية الموجهة التي يتم انتاجها ونشرها والتحقق من دقة نظام الأسلحة".

ولم يحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عملية الإطلاق.

وذكرت الوكالة أن الصاروخين الموجهين التكتيكيين اللذين أطلقا فى المنطقة الغربية أصابا بدقة هدفا بجزيرة في البحر الشرقي.

وأضافت أن أكاديمية علوم الدفاع التي أجرت تجربة الإطلاق "أكدت دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام الاسلحة قيد الانتاج".