شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم المليشيات الحوثية الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
وندد الامين العام للمنظمة الدكتور حسين طه، بتمادي ميليشيا الحوثي في عملياتها الاجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية..مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الامارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.