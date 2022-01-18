شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العواضي يبحث مع مسؤول كيني تسهيل منح التاشيرات لليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي، مع رئيس مصلحة الهجرة الكيني الكسندر امبينزي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتسهيل منح التاشيرات للمواطنيين اليمنيين الراغبين في زيارة كينيا للاستثمار او الدراسة.



من جانبه اكد المسؤول الكيني، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.. مشيراً الى انه سيعمل على تسهيل حصول التاشيرة والاقامة لليمنيين.