هيئة رئاسة مجلس النواب تدين هجوم المليشيات الحوثية الارهابية على مطار ابوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، الهجوم الارهابي الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية على مطار ابوظبي الدولي بدولة الاماراتالعربية المتحدة باستخدام مسيرات مفخخة وسقط فيه مدنيين ابرياء.



وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان لها، عن ادانتها بأشد العبارات هذا العمل الارهابي الشنيع الذي يستهدف المنشآت والأعيان المدنية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اضافة الى استهداف سلامة وامن الملاحة الدولية في البحر ومطارات الدول المجاورة .

وقال البيان " ان تلك الاعمال الارهابية تؤكد تأكيداً قاطعاً بأن المليشيات الحوثية باتت أداة تخريب وتهديد لأمن المنطقة والعالم وبأنها تشكل اختراقاً ايرانياً لأمن وسلامة المنطقة وعلى النحو الذي يقتضي تكاتف العالم تجاه هذا الخطر وبما يستوجب العمل على بتر هذه الأيدي المأجورة التي يزداد خطرها وتهديدها لسبل العيش والسلام" .

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، وقوفها الى جانب الاشقاء في دولة الامارات قيادة وحكومة وشعباً وتدعم كل الاجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي لحماية مواطنيه ومنشآته..منوهة الى ضرورة كبح جماح هذه العصابة التي تمارس العنف والارهاب بأبشع صوره لأهمية فاعلية قوة الرد من خلال الاستمرار في وتيرة الجبهات على النحو الذي الحق الهزائم المخزية بالمليشيات لكسر ايديها واقتلاعها.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، عن تعازيها العميقة للقيادة السياسية في دولة الامارات العربية المتحدة وشعبها في ضحايا هذه العملية الارهابية الجبانة .