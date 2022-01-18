نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد محمد ناصر صياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العقيد محمد ناصر علي صياد، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في جبهات وميادين الحرية والكرامة.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، التي بعثها إلى الشيخ علي ناصر صياد وأسرة الشهيد البطل، إلى مناقب الشهيد البطل وانحيازه للوطن والذود عنه، وتضحياته ومواقفه الوطنية والبطولية في مختلف الجبهات وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.