امنية تعز تناقش الاوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، امس اجتماعاً لها برئاسة محافظة المحافظة رئيس اللجنة نبيل شمسان لمناقشة الاوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.



وأشاد المحافظ شمسان بحكمة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجهوده الصادقة والمخلصة لقيادة البلاد التي تشهد تحقيق إنتصارات عظيمة في محافظات شبوة ومأرب والبيضاء ..مؤكداً أن الوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية سطرت ملاحم بطولية فريدة وقدمت تضحيات جسيمة وخالدة بدعم سخي من الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

كما أشاد المحافظ شمسان بعملية "تحرير اليمن السعيد " العسكرية التي أعلن عنها الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي من محافظة شبوة..لافتا الى أنها حققت انتصارات ساحقة في هذه المعركة المصيرية والوطنية لهزيمة المليشيات وإجهاض وطي صفحة المشروع الايراني في اليمن.

واكد محافظ تعز إن السلطة المحلية والجيش الوطني والإجهزة الامنية وكافة أبناء المحافظة يتطلعون الى استكمال تحرير المحافظة وفك الحصار.

من جهتهما استعرضا أركان حرب محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي واركان عمليات المحور العميد عدنان رزيق وقادة الالوية العسكرية الأوضاع في الجبهات وصمود أبطال الجيش الوطني، فيما استعرض مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي الاوضاع وأداء الأجهزة الأمنية ونجاحاتها في ضبط الجرائم وثبيت الامن والاستقرار .

وتطرقت كلمة وكيل المحافظة عارف جامل لجهود السلطة المحلية لتحسين الأوضاع الخدمية بالمحافظة.

وأقر الاجتماع إتخاذ عدد من القرارات وجملة من الاجراءات تجاه مختلف القضايا.