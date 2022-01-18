لقاء تشاوري في المهرة يناقش الأوضاع الأمنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر، امس، لقاءاً تشاورياً للمكاتب التنفيذية والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشخصيات الاجتماعية، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة.



وشدد المحافظ، على أهمية توحيد الجهود لحفظ الأمن والاستقرار، وبما يساهم في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية..مشيرا الى ما تحقق للمحافظة من مشاريع تنموية في مختلف القطاعات وتطوير البنية التحتية للمحافظة.

واكد محافظ المهرة، أن السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي ممارسات تخل بالأمن والاستقرار بالمحافظة.. مثمناً جهود وتضحيات الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بالمحافظة في تعزيز حالة الأمن والسكينة العامة ومكافحة التهريب والظواهر المخلة بالأمن والاستقرار.

وأشاد المحافظ ياسر، بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمهرة في مختلف المجالات..مؤكداً أن الدعم سيظل محل تقدير واحترام..مثمناً الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة.

من جانبهما أكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيل المحافظة مختار بن عويّض، على اهمية التلاحم والوقوف صفاً واحدا الى جانب السلطة المحلية..مشيرين إلى أن التنمية وتعزيز الأمن هما الأولوية التي تعمل السلطة المحلية عليها..متطرقين إلى جملة المشاريع التنموية التي جرى تنفيذها خلال العامين الماضيين في مختلف المجالات بتمويل من السلطة المحلية.

واستمع محافظ المهرة، إلى جملة من الملاحظات والآراء التي طُرحت في اللقاء لتدارسها.