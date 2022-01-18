شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي نفذته ميلشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الامارات العربية المتحدة والذي تسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي " ان هذا العمل إنتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية".