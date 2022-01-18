العميد المكروب: مقتل أكثر من 160 مسلحاً حوثياً وتدمير18 آلية بينها 6 دبابات جنوبي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مساعد قائد المنطقة الثالثة للتوجيه المعنوي العميد محمد المكروب "أن أبطال الجيش والمقاومة، دحروا مليشيا الحوثي الانقلابية في جنوبي محافظة مارب وكبدوهم خسائر فادحة في المعدات والارواح" .



واضاف المكروب في تصريح وفقا لـ (سبتمبر نت) "ان المعارك التي خاضها ابطال الجيش الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية اسفرت عن مقتل أكثر من 160 مسلحاً حوثياً وتدمير 18 آلية منها 6 دبابات، وعدد من الأطقم المحملة بالتعزيزات".

واشار الى إن مليشيا الانقلاب الارهابية أصبحت في نقطة محصورة وضيقة جداً وتحت نيران الأبطال في جبل البلق الشرقي، بعد أن تم قطع كل خطوط امدادته وسيطرة الأبطال على قمته..لافتاً الى أن المعركة تسير وفق ما هو مخطط لها..مؤكداً أن المليشيا أصبحت بين كماشتي ابطال الجيش وألوية العمالقة، وقريباً سيتم دحر وهزيمة المشروع الايراني في اليمن.