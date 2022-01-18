وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإماراتي دعم اليمن للإمارات في مواجهة الإرهاب الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، أمس، اتصالا هاتفيا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته الخاصة للشعب الإماراتي الشقيق ولأسر وذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء العدوان الإرهابي الجبان الذي أقدمت عليه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستهدافها مطار أبوظبي الدولي ومنطقة المصفح الصناعية.



وأكد الوزير بن مبارك، على إدانة واستنكار اليمن حكومةً وشعباً بأقسى واشد العبارات لهذه الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها المليشيات الحوثية مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في تحدي سافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة قواعد القانون الدولي الإنساني وتعنتها في تهديد أمن واستقرار المنطقة الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في محاسبة هذه المليشيات الانقلابية.

كما أكد على تضامن ودعم اليمن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

ومن جانبه أكد الشيخ عبدالله بن زايد، عن شكره وتقديره للمشاعر الطيبة .. مجددا التأكيد على مواصلة دولة الإمارات، ضمن قوات التحالف العربي، دعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب على مؤسسات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن .. مشددا على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تذهب دون عقاب ومحاسبة مرتكبيها.