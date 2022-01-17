وزير الخارجية يستعرض مع القائم بالأعمال الأمريكي مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، مستجدات وتطورات الأوضاع في بلادنا.



وخلال اللقاء، أوضح بن مبارك يأن ما تم تحقيقه من إنجازات وانتصارات عسكرية في مختلف الجبهات ضد طغيان وعدوان المليشيات الحوثية جاء كانعكاس لوحدة والتحام القوى الوطنية وبدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، لمواجهة المشروع التخريبي للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار بن مبارك، إلى أن تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث، هو الهدف الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه..مشدداً على ضرورة ان تتخلي المليشيات الحوثية عن وهم وغرور القوة، وأن تنصاع لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتنخرط بجدية وبدون شروط مسبقة في الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

كما تطرق بن مبارك إلى ما تقوم به الميلشيات الحوثية حتى اللحظة من إمعان واستمرار في قتل المدنيين من خلال إطلاق الصواريخ على الأعيان المدنية، و زراعة آلاف الألغام، بالإضافة إلى قيامها بتدمير الجسور والطرقات والبنى التحتية في رسالة واضحة تؤكد أن هذه المليشيات لا تزرع وراءها إلا الدمار ولا تأبه لحياة المدنيين ولا لمقدرات ومكتسبات الوطن.

من جهتها جددت ويستلي، موقف بلادها من إدانة التصعيد العسكري للحوثيين، وكذا الأعمال العدائية المزعزعة للأمن والاستقرار وخاصة تهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر..مشيرة إلى استمرار دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل..مؤكدة دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.