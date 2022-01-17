وزير المالية يناقش مع قطاع الموازنة جهود إعداد الموازنة العامة للعام 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قطاع الموازنة بالوزارة، جهود إعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2022م، مع مراعاة إمكانية استيعاب المؤسسات الرسمية المستحدثة في المجالات المختلفة.



وشدد الوزير بن بريك، على ضرورة الالتزام عند الشروع في إعداد الموازنة العامة بكافة الأسس المالية والقانونية وفقاً للأطر الرسمية المتبعة بهذا الصدد ..منوهاً بأن هناك معايير محددة وخاصة سيتم الأخذ بها عند إعداد وإقرار الموازنات.

وأكد وزير المالية، الحرص على استيعاب كافة مؤسسات الدولة المستحدثة في القطاعات التعليمية والصحية وغيرها، وذلك في إطار اهتمام الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، على دعم جهود التنمية في مختلف المحافظات المحررة، ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.