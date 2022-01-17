ارتفاع أسعار الذهب في بلادنا اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب في اليمن اليوم، الإثنين 17 يناير/كانون الثاني 2022، بالتزامن مع صعوده بالتعاملات الصباحية في الأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بلادنا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، نحو 14.652 ألف ريال (58.55 دولار).

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الإثنين في اليمن، ليبقى عند 12.821 ألف ريال (51.23 دولار).

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كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن صباح تعاملات اليوم الإثنين، عند 10.989 ألف ريال (43.91 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في اليمن اليوم الإثنين، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8.547 ألف ريال (34.15 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في اليمن اليوم الإثنين، خلال التعاملات المبكرة، نحو 455.680 ألف ريال (1821 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين في اليمن، نحو 102.567 ألف ريال (409.86 دولار).

وفتحت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع طفيف، مستفيدة من المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الماضي، بفعل هبوط مؤشر الدولار لأدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

ونهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس" إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع معدل الفائدة بما يصل إلى سبع مرات هذا العام، من أجل مكافحة تسارع التضخم في البلاد.

وألمح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية بدء رفع معدل الفائدة الأمريكي في شهر مارس/آذار المقبل، مع صعود معدل التضخم لأعلى مستوياته في 40 عاما.

ويعني ذلك، أن أسعار الذهب قد تحقق استفادة من هذه المعلومات والتوقعات، ما يمهد لزيادات متتالية في سعر أوقية المعدن الأصفر.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، صعد سعر أونصة الذهب بنسبة بنسبة 0.1% أو 1.69 دولار إلى 1819.68 دولار للاونصة الواحدة.