اخبار الخليج / اخبار اليمن

بدء دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل بسيئون

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التدريبية التنشيطية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل بمديريات الوادي والصحراء ، والتي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء بتمويل منظمة اليونيسيف للطفولة .

وتهدف الدورة على مدى 16 يوماً ، اكساب 24 متدرباً من الكوادر الصحية بالمرافق الصحية بوادي وصحراء حضرموت ،معارف ومفاهيم وخبرات نظرية وتطبيقية في مجال التعريف حول علامات الخطورة العامة عند الاطفال وكيفية تقييم وتصنيف الامراض ، اضافة الى التعرف على برامج الرعاية الصحية الاولية الاخرى.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا