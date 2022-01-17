شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التدريبية التنشيطية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل بمديريات الوادي والصحراء ، والتي ينظمها مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء بتمويل منظمة اليونيسيف للطفولة .



وتهدف الدورة على مدى 16 يوماً ، اكساب 24 متدرباً من الكوادر الصحية بالمرافق الصحية بوادي وصحراء حضرموت ،معارف ومفاهيم وخبرات نظرية وتطبيقية في مجال التعريف حول علامات الخطورة العامة عند الاطفال وكيفية تقييم وتصنيف الامراض ، اضافة الى التعرف على برامج الرعاية الصحية الاولية الاخرى.