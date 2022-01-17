الإرياني يكرم المصور فهد العيال بدرع وزارة الإعلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كرم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني المصور والإعلامي فهد العيال بدرع الوزارة الإعلام ومبلغ مالي عن صورته التي انتشرت من جبهة ملعاء جنوب مأرب، وتظهر مقاتلين من الجيش الوطني، وظلهما جبلين شامخين، وايضا تقديرا لجهوده الكبيرة في تغطية وتوثيق البطولات التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال بمأرب.



وقام وكيل وزارة الإعلام المساعد أحمد ربيع بتسليم الإعلامي العيال درع الوزارة نيابة عن وزير الإعلام، ناقلا له تحيات وتقدير وزير الإعلام على جهوده المتميزة وشجاعته في تغطية المعارك رغم المخاوف والأخطار، ونقل حقائق ما يجري في الجبهات.. مؤكدا ان صورة الجنديين البطلين الثابتين كجبال ملعاء تجسد قداسة المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش والمقاومة باسناد من التحالف العربي، لدحر المليشيا ومشروع الإمامة وافشال المشروع الايراني.

ولفت إلى أن الصورة تكثف معاني كبيرة بما جسدته من رمزية الأبطال الذين يوازون في بطولاتهم وشموخهم الجبال الرواسي، كما انها تعكس احترافية المصور العيال الذي التقط اللحظة وثبت المشهد ليصبح في متناول الجميع.

وعبر عن تقدير الوزير للدور الإعلامي الكبير الذي يضطلع به الصحفيون والاعلاميون في توثيق بطولات وتضحيات اليمنيين وجيشهم ومقاومتهم، مؤكدا أن هذا الدور يوازي دور الأبطال في ميادين الشرف والبطولة، موضحا أن البندقية والكاميرا يقفان اليوم معاً في معركة تحرير اليمن من مليشيا الحوثي الايرانية، مثمناً تضحيات الاعلاميين إلى جوار اخوانهم من الجيش والمقاومة.

من جانبه أعرب الإعلامي فهد العيال عن تقديره الكبير للفتة الكريمة من وزير الإعلام والثقافة السياحة.. مؤكدا أن واجب المرحلة يستدعي العمل الدؤوب والمتفاني من أجل الانتصار سواء على الأرض أو في الجانب الإعلامي، والمهني، باعتبار الإعلام جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية.