اختتام أنشطة برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اختتم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب امس انشطة برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في كافة المجالات التدريبية والتوعوية، وتنمية المهارات الحياتية المختلفة.

واستهدف البرنامج الذي استمر 6 أشهر 480 امرأة، بتدريبهن في مجالات الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي، والحاسوب، بهدف تمكينهن اقتصاديا، بالإضافة إلى تقديم برامج الدعم النفسي، والدعم القانوني للنساء المعنفات في المجتمع.

وخلال الاختتام أكد وكيل المحافظة عبدالله الباكري ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أهمية مثل هذه البرامج والمشاريع التنموية، لدعم المرأة وتشجيعها وتمكينها اقتصاديا، والعمل على تدريبها وتأهيلها، لتكون عضوا منتجا في المجتمع.