شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك بالاجتماع الثاني حول تنفيذ اتفاقية تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت اليمن ممثلة بنائب وزير النقل ناصر الشريف، امس، في العاصمة المصرية القاهرة، في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية.



وأكد الشريف، على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقية، في إطار تفعيل الاتفاقية التى اعتمدها مجلس وزراء النقل العرب بموجب قرار رقم (٢٣٥) .. منوها بأهمية رفع الاتفاقية بصورتها النهائية إلى اجتماع وزراء النقل العرب القادم لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ مع أهمية الاستفادة من دول الجوار لتبادل التعاون المشترك.