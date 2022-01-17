شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة جهود دعم التعليم الأكاديمي في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع ضم محافظ المهرة محمد علي ياسر، ونائب رئيس جامعة حضرموت الدكتور سالم العوبثاني، أوضاع كليتي التربية والتعليم والعلوم التطبيقية والإنسانية وسبل تطويرهما ودعم التعليم الأكاديمي في المهرة.



وتطرق اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكلاء المحافظة مختار الجعفري وصالح عليان، إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم الأكاديمي والعاملين في الحقل الجامعي، وأوضاع الطلاب الدارسين في كليتي التربية والعلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة .. مؤكدا على ضرورة التركيز وحث الطلاب على دراسة التخصصات المطلوبة والمهمة التي تحتاجها المهرة، ووضع الحلول المناسبة لقضايا الطلاب وفقا للطاقة الاستيعابية للتخصصات.