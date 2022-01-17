شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير دائرة العمليات الحربية: حققنا نصراً تاريخياً ضد مليشيا الحوثي جنوب مارب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن علي محسن الهدي، إن أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبال حققوا خلال الساعات الماضية نصراً تاريخياً ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مارب. مشيراً إلى أن هذه الانتصارات هي بداية العد التنازلي للمليشيا الإيرانية في اليمن.



وأوضح اللواء الهدي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل تمكنوا خلال الساعات الماضية من تطهير جبهة الردهة والفليحة بالكامل. مؤكداً أن أبطال الجيش يواصلون التقدم بوتيرة عالية في جميع المحاور وسط فرار مليشيا الحوثي مخلفة ورائها أسلحتها وعتادها.