محافظ شبوة يكرم فريقا طبيا جراحيا تطوعيا لعلاج جرحى الحرب بمستشفى عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كرم محافظ شبوة عوض العولقي، الفريق الطبي الجراحي والفني التطوعي برئاسة الدكتور عادل حامد جعفر، نظير مبادرتهم الطوعية للعمل في مستشفى عتق من خلال المساعدة باستقبال جرحى الحرب من أبطال قوات العمالقة والجيش والمقاومة المشاركين في جبهات تحرير مديريات بيحان من فلول المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.



وأشاد المحافظ العولقي، بدور الفريق الطبي في تعزيز القدرات الطبية للمستشفى وتمكينه من تقديم خدمات الرعاية والجراحة للمقاتلين الأبطال الأشاوس، وتجسيدهم الحقيقي لتقديم واجبهم الوطني والإنساني تجاه أبطال الوطن ورجاله من مقاتلي الوحدات العسكرية الباسلة.

وفي السياق، يستعد فريق طبي من محافظة حضرموت للتوجه إلى محافظة شبوة لمساعدة مرافقها الصحية في تقديم خدمات الرعاية والعناية والعلاج للأبطال من المقاتلين الذين يسطرون بدمائهم ملاحم بطولية في سبيل الانتصار للوطن في مختلف الجبهات.