الارياني يدين قصف مليشيا الحوثي مستشفى الثورة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، استهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران مستشفى الثورة بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون.



وأوضح ان القصف الحوثي خلف أضرار مادية وحالة من الخوف والهلع بين ادارة وطاقم ومرتادي المستشفى الذي يقدم خدماته للآلاف من أبناء المدينة الخاضعة لحصار منذ سبعة أعوام‏.

وأشار الارياني إلى تعرض مستشفى الثورة وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والمدارس والمنشآت والبنى التحتية والمصالح الخاصة ومنازل المواطنين في مدينة تعز، منذ الانقلاب، للمئات من الهجمات العشوائية من قبل مليشيا الحوثي راح ضحيتها آلاف المدنيين بين قتيل وجريح، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

واستغرب الارياني استمرار صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي إزاء ما تتعرض له محافظة تعز التي تضم اكبر تكتل سكاني في اليمن، من جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

وطالب من المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته واتخاذ مواقف حازمة لوقف قنص وقصف مليشيا الحوثي الارهابية للمدنيين والأعيان المدنية في المدينة، وإدراج المليشيا وقياداتها في قوائم الارهاب الدولية.