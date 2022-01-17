وزير الخارجية يبحث مع القائم بأعمال السفير الروسي تطورات الشأن اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن الدكتور يفغيني كودروف، آخر التطورات في الشأن اليمني، وأوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.



ونوه الوزير بن مبارك، بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا .. داعيا إلى أهمية استثمار تلك العلاقات لبناء شراكة قوية بين البلدين واستئناف التعاون الثنائي في المجال التنموي.

كما تطرق إلى التطورات الميدانية والسياسية في الشأن اليمني .. مشيرا إلى الفرص التي أهدرتها مليشيا الحوثي لتحقيق السلام وتعنتها في رفض المساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار، إضافة إلى توحيد الصفوف تحت مظلة الشرعية لإنهاء العدوان الحوثي العبثي ضد الشعب اليمني وتبديد الأوهام الحوثية بإمكانية السيطرة على اليمن بالقوة العسكرية.

وأشاد وزير الخارجية، بالانتصارات التي تحققها قوى الشرعية في مختلف الجبهات والهادفة إلى تحقيق تطلعات اليمنيين في سلام عادل وشامل ومستدام .. لافتا إلى الانتهاكات والممارسات غير المسؤولة لمليشيا الحوثي في عسكرة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واستخدامها لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر .. مجددا التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص هانس جروندبيرج ومساعيه الهادفة لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في اليمن.

من جانبه جدد الدكتور كودروف، التأكيد على حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع اليمن .. مؤكدا أن بلاده ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة بتحقيق السلام في اليمن.