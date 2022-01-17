البرلمان العربي يدين الاستهداف الحوثي لمستشفى الثورة في تعز ويعتبره جريمة ضد الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان البرلمان العربي، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مستشفى الثورة بمدينة تعز اليمنية بعدد من قذائف الهاون، مما خلف أضرارا مادية وحالة من الخوف والهلع بين إدارة وطاقم وزوار المستشفى، معتبرا إياها بأنها جريمة ضد الإنسانية.



وحذر البرلمان العربي في بيان صادر عنه، من خطورة الهجمات العشوائية والتجاوزات غير الأخلاقية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في استهداف واضح لأرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية والذي يتنافى مع القيم الإنسانية، ويعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية .. مشددا في الوقت ذاته على أنها محاولة بائسة من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب تكثيف الضغوط عليها لرفع الحصار عن محافظة تعز ووقف استهدافها للأحياء السكنية والمستشفيات والتي يذهب ضحيتها المدنيين.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وعاجلة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ووقف إمداد ميليشيا الحوثي بالسلاح.