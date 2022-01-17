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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبطال الجيش والمقاومة يواصلون تقدمهم في مأرب ويكبدون الحوثيين خسائر كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
واصل أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدمهم الميداني المستمر خلال المعارك ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في كافة الجبهات والمحاور جنوب محافظة مارب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، " إن أبطال الجيش والمقاومة شنوا صباح اليوم هجوماً واسعاً من عدّة محاور تمكنوا خلاله من تحرير مناطق ومواقع ومرتفعات جديدة منها جبل الفليحة الاستراتيجي".
وأضاف: "أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها، فيما استعاد أبطال الجيش طقمين آخرين بما عليهما من عتاد.
وبالتزامن استهدف طيران التحالف، تعزيزات وآليات قتالية تابعة للمليشيا الإيرانية وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير خمسة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.