صنعاء.. مليشيات الحوثي تختطف أحفاد شيخ قبلي من مدرستهم وتلحقهم بمعسكرات تدريبية

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيات الحوثي الإيرانية، طفلين من داخل مدرستهم بأمانة العاصمة صنعاء وزجت بهم في جبهات القتال.



وقال الشيخ "صالح محسن الغشمي" رئيس فرع المؤتمر السابق بمديرية خمر محافظة عمران، في منشور على صفحته على الفيسبوك، "تفاجأنا بأخذ الولدين عمر بشير 12 سنة ومعمر بشير صالح محسن الغشمي10 سنوات من داخل مدرستهم بسعوان من قبل من يسمون أنفسهم مشرفين المسيرة القرآنية".



وأضاف: "نحمل المسؤولية الكاملة من قاموا بأخذ ابنائنا إلى معسكرات التدريب التي لا أريد أن اذكر اسمها في جبهات القتال".



ودعا الغشمي "قيادة الجماعة بإلزام المشرف أبو عقيل الحشيشي وأبو هاشم مشرف سعوان بإرجاع أحفاده إلى مدرستهم في أسرع وقت".



الجدير ذكره أن الشيخ الغشمي، كان قد انكفأ في منزله واختفى عن المشاركة في أي أنشطة تحشيديه للحوثيين بعد مقتل ولده في إحدى جبهات القتال الحوثية في العام ٢٠١٦.

