محافظ المهرة يترأس الاجتماع السنوي لقادة الوحدات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر اليوم، الاجتماع السنوي لقادة الوحدات وفروع المصالح ومدراء أمن المديريات والإدارات الأمنية بالمحافظة.



وفي اللقاء ثمّن المحافظ، جهود الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في استتباب الأمن والحفاظ على مؤسسات الدولة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة لم تثنيهم عن القيام بواجبهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن، داعياً إلى معالجة أي سلبيات وتنفيذ المهام بالشكل المطلوب.

ودعا المحافظ الشخصيات الإجتماعية والمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والنأي بالمحافظة عن الفوضى، مؤكداً على إن حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية مكفولة للجميع وان المساس بأمن المحافظة خط أحمر، موجها الأجهزة الأمنية بالتعامل بحزم ضد كل من يسئ لدول التحالف العربي بأي طريقة كانت.

فيما اكد مدير الأمن العميد مفتي صمودة أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي محاولات لجر المحافظة إلى الفوضى.. حاثا قادة الوحدات الأمنية والإدارات على بذل المزيد من الجهد وتطوير العمل والأداء في الإدارات والقطاعات.

وأشاد بجهود منتسبي قوات الأمن بما يبذلوه في حماية أمن المواطن والمحافظة.

وناقش الاجتماع التقارير الدورية للعام الماضي وما واجهتها من صعوبات ومعوقات ووضع الحلول والمعالجات.

وسيقف الاجتماع على مدى يومين على أهم الإنجازات الأمنية المحققة خلال العام المنصرم 2021م، ووضع الخطط الأمنية للعام الحالي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الأمنية والتحديات والصعوبات والمعوقات وغيرها من القضايا المدرجة على جدول اللقاء وسيخرج بجملة من القرارات والتوصيات.