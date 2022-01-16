نائب وزير التخطيط يلتقي ممثلي الأوتشا واليونيسيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مستشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن عبدالناصر أوال، عددا من القضايا المتصلة بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.



وشدد اللقاء على أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بشأن تنفيذ التدخلات الإنسانية والتنموية في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية لتخفيف المعاناة نتيجة الحرب في البلاد، وضرورة الحرص على إتباع الإجراءات الرسمية المتبعة وفقا للضوابط واللوائح القانونية النافذة.

وعلى صعيد آخر، ناقش نائب وزير التخطيط مع ممثل اليونيسيف الإجراءات الخاصة بهيكل ومهام المسح الأسري في مختلف المحافظات، الذي ستنفذه المنظمة بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء، بإشراف وزارة التخطيط.

وأكد باصهيب، على أهمية كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المسح، خصوصا ذات الصلة باللجان الإدارية والفنية والبرنامج الزمني المحدد للمسح، واعتماد منهجية وآلية صحيحة لضمان تحقيق أهداف المسح.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد وعدد من المعنيين في الوزارة والإحصاء واليونيسيف.