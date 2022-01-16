التحالف يعلن مقتل 280 عنصرا إرهابيا خلال 65 عملية استهداف في مأرب والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأحد، مقتل 280 عنصرا إرهابيا خلال 65 عملية استهداف في مأرب والبيضاء.



وأكد التحالف الذي تقوده السعودية تدمير 30 آلية عسكرية للحوثيين خلال تلك العمليات.

ضربات جديدة تأتي بعد تنفيذ التحالف 60 عملية نوعية في المحافظتين أسقطت جميعا 340 حوثيا.

وكان التحالف العربي في اليمن، طالب السبت، بتجنب عدد من الطرق التي تربط مأرب والبيضاء بمديريات حريب وعين وبيحان وعسيلان.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إن الطرق القادمة من المديريات الأربع إلى محافظتي مأرب والبيضاء "مناطق عمليات"، مطالبة اليمنيين بعدم استخدامها.

كما دمر التحالف العربي بقيادة السعودية، شاحنة تحمل ذخائر كانت في طريقها لمليشيات الحوثي جنوب محافظة مأرب.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.