محافظ تعز يضع حجر الأساس لمشروع جامعة الحجرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وضع محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الاحد حجر الاساس لمشروع جامعة الحجرية في منطقة جبل صبران بالتربة بحضور رسمي وشعبي كبير .



وأكد المحافظ أن تأسيس جامعة الحجرية يعد محطة تأريخية جديدة وإضافة نوعية لخدمة العملية التعليمية في المحافظة حيث يعد المشرع استجابة ملحة واستثمارا في الكادر البشري الذي يشكل رأس مال المحافظة.

وأضاف "ان المحافظة تتميز بامتلاكها مخزونا كبيرا من الكادر البشري وان النهضة التعليمية والتأهيلية تخدم النمو الاقتصادي وتساهم في ازدهار وتطور المجتمعات".. لافتا الى أن المشروع الذي تم تدشنيه يؤكد اهتمام الحكومة والسلطة المحلية باعداد الدراسات المتكاملة لانشاء هذا الصرح التعليمي الذي يخدم المستقبل والاستفادة من المورد البشري باعتباره المصدر الحقيقي وذلك باعتماد التخصصات المناسبة والمتجددة التي ترفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمتخصصة وهذا نهجنا في هذه المحافظة.