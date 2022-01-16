مناقشة خطط العمل والجهود الرقابية بمكتب الصناعة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، خلال لقائه مع قيادة مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، خطط العمل للعام الحالي 2022م وجهود الرقابة الميدانية على الأسواق، والصعوبات التي تواجه سير العمل وسُبل معالجتها.



كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة بمكتب الصناعة في مأرب ومستوى سير العمل واحتياجاته والإجراءات المتخذة تماشيا مع الحملات الرقابية التي دشنتها الوزارة لمتابعة وضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وفقا للمتغيرات السعرية.

وشدد الوزير الأشول، على مضاعفة جهود العمل وبذل المزيد من الجهود الرقابية لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، والمواد التالفة والمنتهية الصلاحية وممارسي الغش التجاري .. مؤكدا دعم الوزارة لكافة الجهود والخطوات والإجراءات التي من شأنها المساهمة بتعزيز عمل المكاتب الإدارية والرقابية.

كما دعا وزير الصناعة، الغرفة التجارية وكبار التجار المستوردين والمنتجين إلى استشعار روح المسؤولية الوطنية والدينية والإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار.