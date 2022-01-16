التحالف العربي: منحنا 236 سفينة تجارية وإغاثية تصاريح لموانئ يمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن امس عن استمراره بمنح تصاريح السفن للموانئ اليمنية وفق إجراءات الحكومة اليمنية.



وأصدر التحالف بيانا جاء فيه: "لقد منحنا 236 سفينة تجارية وإغاثية التصاريح لميناءي الحديدة والصليف خلال عام واحد، ونواصل منح التصاريح وفق إجراءات الحكومة اليمنية".

وتابع البيان، أن "مليشيات الحوثي الإرهابية أوجدت أزمة وقود للمتاجرة بالسوق السوداء، والسفينة (CARPE DIEM II) تحمل 21 ألف طن من الوقود ومُنحت تصريح الدخول إلى الحديدة".

ومن جانبه، أشاد قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع بتضحيات الجيش اليمني والمقاومة والقبائل، وبدور ألوية العمالقة في تطهير شبوة من المليشيات الحوثية.

وتابع أن التحالف يثمن موقف الإمارات لتضحياتها البطولية ضمن عمليات دعم الشرعية في اليمن، ويناشد أولياء الأمور في صنعاء وصعدة وعمران وذمار ألا يرسلوا أولادهم إلى محارق الموت.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف تنفيذ 33 عملية استهداف ضد المليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا .

وكان التحالف العربي في اليمن، طالب السبت، بتجنب عدد من الطرق التي تربط مأرب والبيضاء بمديريات حريب وعين وبيحان وعسيلان.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إن الطرق القادمة من المديريات الأربع إلى محافظتي مأرب والبيضاء "مناطق عمليات"، مطالبة اليمنيين بعدم استخدامها.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.