"على محسن صالح" يعزي في وفاة المناضل علي مقصع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد علي مقصع عزاه في وفاة والده الشيخ المناضل علي محمد مقصع شيخ مشائخ سنحان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية ومساعيه الخيّرة في الإصلاح بين الناس وحل الخلافات باعتباره أحد مشايخ ووجاهات اليمن البارزة، وما عُرف عنه من حكمة وشجاعة في مختلف مراحلة حياته.

ونوه نائب الرئيس إلى أدوار الفقيد النضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية..مشيراً إلى أن اليمن فقدت اليوم برحيل الشيخ علي مقصع أحد المناضلين والعقلاء الذي كانت اليمن في أمس الحاجة لجهودهم وحكمتهم.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، وكافة قبائل سنحان واليمن عامة في هذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.