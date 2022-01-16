مكتب الثقافة بمأرب يدشن برنامجه الثقافي بصباحية شعرية لأربع شاعرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب الثقافة بمحافظة مأرب،، برنامجه الثقافي للعام 2022م بإقامة صباحية شعرية لأربع شاعرات ، في مدينة مأرب بالتعاون مع ملتقی "اليمن تكتب الأدبي".



وفي الصباحية التي حضرها عدد من الشعراء والأدباء والمهتمين في المحافظة، قدمت الشاعرات بثينة العُفيري وأمل الخدري وأمينة الثابتي وفاطمة عقار نماذج من قصائدهن وإبداعاتهن الشعرية نالت استحسان الحاضرين.

من جهته، أوضح مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة علي بقلان، بأن مكتبه عازم على تفعيل الحراك الثقافي والأدبي خلال العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع المنتديات والصوالين الأدبية في المحافظة..مشيراً إلى أن البرنامج الثقافي لهذا العام يتضمن أقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية والفكرية والفنية والإبداعية ورعاية الشباب والمبدعين والموهوبين وإبراز مواهبهم في كافة المجالات.